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Санкции больше не стреляют

Минимальный штраф за нарушение правил охоты предложено поднять вчетверо

Депутаты Госсовета Татарстана обеспокоены «крайне низкими» санкциями за нарушение правил охоты на территории России. Они предлагают увеличить минимальный размер штрафа для нарушителей в четыре раза — с 500 до 2 тыс. руб., введя минимальный срок лишения охотничьей лицензии на один год. Такие меры содержит поступивший в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в ст. 8.37 КоАП РФ». Авторы инициативы приводят статистику, согласно которой в 2019–2021 годах в России выявлено 122 тыс. нарушений требований правил охоты, при этом по более чем 80% из них назначен штраф в 500 руб.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Проект федерального закона об усилении ответственности за нарушение правил охоты в Госдуму от имени Госсовета Татарстана внес его спикер Фарид Мухаметшин. Текст документа в понедельник был зарегистрирован в думской электронной базе.

Депутаты Госсовета предлагают внести изменения в ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты). Сейчас она предусматривает для граждан штраф от 500 руб. до 4 тыс. руб. «с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет». По мнению татарстанских парламентариев, минимальный размер штрафа должен быть увеличен до 2 тыс. руб. Кроме того, проект Татарстана устанавливает минимальный срок лишения права на охоту — один год (сейчас нижняя планка отсутствует). Для должностных лиц размер наказания предлагается оставить без изменения — от 20 тыс. до 35 тыс. руб. с конфискацией орудий охоты или без таковой.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в 2019–2021 годах в РФ выявлено 122 тыс. нарушений требований правил охоты. Однако по более чем 80% из них назначается минимальный размер административного штрафа — 500 руб.

За этот период «в результате нарушения правил охоты получили травмы со смертельным исходом 193 человека», указывает Госсовет. А охотничьим ресурсам РФ был нанесен ущерб в размере 79,8 млн руб. (взыскано в счет возмещения ущерба 51,6 млн руб.), ссылается парламент республики на данные Минприроды России.

Штрафные санкции за нарушение правил охоты «остаются крайне низкими», обращают внимание депутаты Татарстана: «Установленные предельные размеры административных штрафов в настоящее время не отвечают требованиям соразмерности наказания совершенному правонарушению». Авторы инициативы приводят такой пример: госпошлина за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов составляет всего 650 руб., в то время как ущерб от незаконной добычи утки — 1,8 тыс. руб. «Также при лишении права осуществлять охоту менее чем на один год нарушитель лишается фактически всего одного периода сезонной охоты»,— отмечают в парламенте республики.

Депутаты указывают, что за три года было возбуждено 5,5 тыс. уголовных дел против охотников-нарушителей. К ответственности привлекли 1,1 тыс. человек.

«Следствием такого количества привлеченных к уголовной ответственности лиц стало несоблюдение правил охоты»,— приходят к выводу парламентарии. Они считают, что ужесточение санкций станет «экономическим стимулированием нарушителей к соблюдению правил охоты».

Отметим, законопроект Госсовета был поддержан депутатами Татарстана единогласно еще на заседании в сентябре прошлого года. Представлять проект в Госдуме было поручено депутату нижней палаты от республики Ильдару Гильмутдинову. Инициатива Татарстана получила положительный отзыв правительства РФ. Однако в Белом доме указали, что материалы проекта необходимо дополнить анализом статистики, который бы подтвердил «недостаточность и неэффективность действующих мер административной ответственности». Заместитель председателя комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Александр Чубаров заверил „Ъ“, что такая информация уже представлена Госдуме: «Подготовили и направили по новой».

Президент Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева в разговоре с „Ъ“ заметила, что в открытом доступе нет статистики по количеству правонарушений в области охоты: «Мы не знаем, кто, сколько и когда их совершил. Какие именно это правонарушения на охоте? По какой статье они штрафуются и какое именно из правил охоты нарушают?» Она напомнила, что полномочиями в сфере охоты обладают региональные власти, однако специалистов в субъектах недостаточно.

«Штрафы можно повышать до бесконечности, но главный вопрос: как это будет работать и кто за этим будет следить? — указывает биолог-охотовед Валерий Кузенков.— Если у нас в Мурманской области один инспектор с зарплатой 20–25 тыс. руб. на четыре района. А в Ярославской области сократили на 30% органы госохотхозяйства». По его словам, для того чтобы решить проблемы с правонарушениями на охоте, необходимо создать профессиональную службу, поднять престиж работы госинспекторов, обеспечить их необходимой техникой, средствами связи, одеждой и социальными льготами.

Кирилл Антонов, Анна Васильева

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