7,16 процента составил средний уровень ставки по ипотеке в 2022 году, сообщил ЦБ. По итогам года показатель, несмотря на волатильность ставок в прошлом году, оказался на 0,33 п. п. ниже, чем в 2021-м (7,49%). Это связано с популярностью льготных ипотечных программ, на которые пришлось около половины объема ипотеки, а также набиравших в этом году обороты еще более дешевых кредитов от застройщиков со ставками вплоть до 0,1% годовых (при одновременном завышении цены жилья). Именно они снизили ставку по ипотеке на жилье, покупаемое по договорам долевого участия (ДДУ), до 3,5% в декабре (5,8% годом ранее) при средней ставке за месяц в размере 6,65%, а без учета кредитов под ДДУ — 9,57%.

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