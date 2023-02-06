Дорогой благих намерений

В ожидании послания президента депутаты определились с планом реализации Думой в этом году поручений президента по итогам прошедшего 15 декабря заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Думским комитетам предстоит подумать над тем, какие бы принять поправки, чтобы зарплата граждан росла, бедность снижалась, а продолжительность жизни увеличивалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Формально президентские поручения, данные по итогам заседания совета, в основном были адресованы правительству. Госдумы среди их исполнителей не значилось. Однако фактически депутаты отнеслись к этому мероприятию как к посланию Федеральному собранию, по итогам которого обычно поручения получают и они. Еще в конце осенней сессии спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить план реализации президентских поручений по итогам совета, что и было сделано первым вице-спикером Александром Жуковым по предложениям думских комитетов. А в этот понедельник члены совета Думы утвердили его (“Ъ” с ним ознакомился).

Первым пунктом в плане обозначено поручение о «расширении внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств и развитии необходимых для такого сотрудничества инфраструктур, в том числе транспортной и платежной». Для этого комитеты по международным делам и делам СНГ должны будут в феврале проанализировать находящиеся в Думе законопроекты о ратификации международных договоров с дружественными странами и обеспечить их принятие в приоритетном порядке. Также им предстоит разработать модельные законы в области обеспечения безопасности и устойчивого экономического развития с государствами ШОС и БРИКС.

«Укреплению технологического суверенитета России», полагают в Думе, послужит принятие уже внесенных проектов: о полномочиях Банка России по контролю выполнения планов перехода национальными финансовыми организациями на российское программное обеспечение; о государственной поддержке молодых ученых; о создании федеральной информационной системы в области племенного животноводства.

Для «обеспечения финансового суверенитета России» должны быть приняты, в частности, проекты о повышении эффективности организованных торгов национальными валютами, а также механизма осуществления расчетов в национальных валютах; о взимании акцизов с электронных систем доставки никотина одноразового использования. Комитетам по финансовому рынку и бюджету предстоит внести в законодательство изменения, предусматривающие создание механизмов стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений физических лиц, включая предоставление соответствующих налоговых льгот.

В целях реализации поручения об «опережающем развитии транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур» комитетам по информационной политике и ЖКХ надо внести «при необходимости» поправки, направленные на опережающее развитие строительства, ЖКХ, связи и других инфраструктурных отраслей.

Для «повышения благосостояния» россиян комитету по труду поручено подумать над внесением законопроектов, направленных на рост реальной заработной платы, увеличение минимального размера оплаты труда, снижение бедности и неравенства. Также этому будет способствовать, по замыслу депутатов, принятие проекта новой редакции закона о занятости населения, согласно которому услуги служб занятости в приоритетном порядке будут получать участники боевых действий на Украине и их семьи (внесен группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным). Ответственным за реализацию этого поручения в Думе назначен вице-спикер от «Новых людей» Владислав Даванков (по остальным направлениям — другие заместители спикера).

«Обеспечить народосбережение, защитить материнство и детство» депутаты намерены, предоставив супруге погибшего ветерана боевых действий меры социальной поддержки, а детям-сиротам с ограниченными возможностями здоровья — права на однократное прохождение обучения по программам переподготовки, а также позаботившись о пенсионном и социальном обеспечении жителей новых территорий. Кроме того, этим целям послужит, полагают депутаты, принятие проекта о контроле за соблюдением норм современного русского литературного языка. Комитетам по охране здоровья и вопросам семьи поручено внести при необходимости инициативы, направленные на увеличение продолжительности жизни и рождаемости.

Судя по установленным срокам, выполнить план предполагается уже в весеннюю сессию, хотя определенные президентом задачи касались стратегического развития страны, говорит член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Павел Склянчук. Так, для достижения, например, технологического суверенитета потребуется много сил и времени, да и повышение благосостояния граждан одним законом о занятости не решается, отмечает эксперт. Вместе с тем, говорит он, появление такого плана показывает, что депутаты не намерены ограничиваться лишь ежегодным посланием Федеральному собранию, а готовы вместе с правительством участвовать в выработке и других необходимых государственных решений.

Мария Макутина