Росавтодор потратит 2,6 млрд рублей на дорожную разметку в Центральном регионе

ФКУ «Центравтомагистраль» Росавтодора объявило на портале госзакупок тендер по нанесению дорожной разметки на федеральных дорогах Центрального региона. Подрядчик, который будет выбран после 20 февраля, должен будет выполнить работы за 2,64 млрд руб. на 19 дорогах, включая М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-8 «Балтия», М-10 «Россия», Щелковское шоссе, Рублево-Успенское и Ильинское шоссе, большое бетонное кольцо А-108. Разметка будет наноситься в два этапа: первый — с 15 апреля по 20 ноября 2023 года, второй — с 15 апреля по 20 ноября 2024 года. При выполнении работ должны использоваться «световозвращающие материалы», сказано в ТЗ к тендеру.

В прошлые годы «Центравтомагистраль» уже проводил такие тендеры, однако выделяемые суммы были меньше. В течение 2020 года, к примеру, объявлялись два конкурса на 144 млн руб. и отдельный на 1,6 млрд руб. по обновлению разметки на федеральных дорогах, в том числе на малой бетонке А-107, которая впоследствии перешла в ведение госкомпании «Автодор».

Иван Тяжлов