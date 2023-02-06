Главные новости за 6 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Ураган в Новороссийске и Геленджике

Власти Новороссийска попросили жителей не выходить на улицу из-за ураганного ветра. В течение дня его скорость достигала 38 м/с, высота волн — до 2 метров.

В Новороссийске из-за урагана пострадала девушка. Она стояла на остановке, когда стеклянная конструкция, которая является частью ее конструкции, разбилась из-за порывов ветра. Также в Новороссийске из-за сильнейших порывов ветра сорвало крышу одного из домов на ул. Лейтенанта Шмидта.

Из-за ухудшения погоды все службы Геленджика перевели в режим повышенной готовности.

Из-за ураганного ветра на трассе М-4 «Дон» между Новороссийском и Геленджиком ограничили движение грузовиков. Кроме того, из-за ветра в Новороссийске несколько районов остались без света.

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Telegram-каналы сообщили о переводе пациента из палаты геленджикской горбольницы в туалет. Якобы это произошло из-за того, что врачи не смогли подключить мужчину к аппарату ИВЛ из-за отсутствия в помещении розеток. В связи с этим прокуратура начала проверку. Росздравнадзор отчитался, что нарушений не обнаружил.

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