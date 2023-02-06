Власти Новороссийска попросили жителей не выходить на улицу из-за ураганного ветра

В Новороссийске днем 6 февраля прогнозируют усиление ветра до 27–32 м/с. Высота волн может достигать 13–20 дм, сообщает пресс-служба администрации города.
В гидрометеорологическом бюро Новороссийска отметили, что в городе сохранится северо-восточный ветер 19–24 м/с дальнейшим усилением. Также специалисты прогнозируют парение моря.
«Просьба без необходимости не покидать зданий и помещений, ограничить выход на открытую территорию и передвижение на личном транспорте. Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио»,— сообщили в мэрии.
Ранее об ураганном ветре в Новороссийске предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что его причиной станет столкновение теплого южного воздуха с холодными массами, которые будет приносить антициклон.
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