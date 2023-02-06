В Геленджике из-за ветра все службы перевели на усиленный режим работы

Из-за ухудшения погоды все службы Геленджика перевели в режим повышенной готовности. В течение трех ближайших суток порывы ветра местами могут достигнуть 38 м/с, а волны в море могут увеличиться до 2,5 м, сообщает мэр города Алексей Богодистов в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что предприятия уже заготовили песчано-соляную смесь. Для устранения последствий стихии готовы выйти 114 человек и 13 единиц техники. В случае необходимости будут дополнительно задействованы еще 150 работников коммунальных служб и 31 единица спецтехники.

Ветер силой до 35–38 метров в секунду также прогнозируют в Новороссийске. Жителей города просят не покидать свои дома. ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение по ураганному ветру и резкому понижению температуры воздуха.

Татьяна Ручкина

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