Мэр Краснодара поручил к весне отремонтировать все пешеходные зоны в парках и скверах

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил к весне отремонтировать все пешеходные зоны в парках и скверах. Также он поставил задачу провести инвентаризацию всех муниципальных земель и муниципальных дорог, ведущих к трассе М4 «Дон». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Так нельзя — это места общего притяжения, вы ведь сами гуляете по скверам, паркам, по Красной. Вам самим нравится, что где-то ямы, где-то плитка разбита, где-то шатается. Зачем ждать замечаний? Увидели — сделали. Это должно лежать в основе вашей работы»,— отметил Евгений Наумов.

Он также обратил внимание на стихийные свалки, которые скапливаются на пустых муниципальных земельных участках. Он отметил, что контроль за ними должен осуществляться на постоянной основе. По итогу совещания глава города поручил руководителям структурных подразделений ежемесячно докладывать о состоянии земельных участков.

Татьяна Ручкина

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