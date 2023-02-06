В Новороссийске из-за ураганного ветра пострадала местная жительница

В Новороссийске из-за ураганного ветра пострадала девушка. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram.

Известно, что пострадавшая находилась на остановке на пересечении улиц Куникова и Дзержинского. Стеклянная конструкция разбилась из-за порыва ветра, после чего девушка получила порезы. На место вызвали сотрудников скорой помощи.

«Новороссийцы, будьте осторожны. Стихию невозможно контролировать. В ваших силах избежать возможного вреда здоровью. Не покидайте помещений без надобности и, по возможности, оставайтесь дома»,— написал Андрей Кравченко.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 6 по 8 февраля на участке от Анапы до Геленджика скорость ветра будет достигать 38 метров в секунду. В связи с опасными погодными условиями было ограничено движение большегрузного транспорта на участке трассы М-4 «Дон» от Новороссийска до Геленджика. Жителям в целях безопасности рекомендовали не покидать дома без необходимости.

Анастасия Донскова

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