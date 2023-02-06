Движение грузовиков по трассе между Геленджиком и Новороссийском ограничили из-за ураганного ветра

Движение большегрузов на участке автотрассы М4 «Дон» между Геленджиком и Новороссийском ограничили из-за сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Новороссийска.

«Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте Правила дорожного движения»,— говорится в сообщении.

По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», ГМБ Новороссийск, скорость ветра в период с 6 о 8 февраля на участке Анапа — Новороссийск — Геленджик будет достигать 38 метров в секунду. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю жителям Геленджика и Новороссийска рекомендовали не покидать дома без необходимости в период опасных погодных условий.

Анастасия Донскова

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