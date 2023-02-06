Авария на электросетях Новороссийска оставила без света жителей нескольких районов города

В Новороссийске в результате аварии на электросетях, произошедшей из-за сильного ветра, без энергии остались жители нескольких районов города. Об этом сообщила пресс-служба города.

В настоящее время электроэнергии нет во многих районах Новороссийска, станицах Натухаевской, Раевской, хуторах Семигорский и Ленинский Путь. Работы по восстановлению электроснабжения ведутся. Об окончании ремонта не сообщается.

«На время проведения аварийно-восстановительных работ просим вас принять меры к сохранению тепла в жилых помещениях»,— говорится в сообщении.

По данным экстренных служб, непогода на участке от Анапы до Геленджика продержится до 8 февраля. Скорость ветра может достигать 38 м/с. К настоящему времени известно об одной пострадавшей, получившей травмы осколками стекла на остановке в Новороссийске. В городе сильный ветер сорвал часть кровли с многоэтажного жилого дома. Жителям рекомендовано не выходить на улицу без необходимости.

Анастасия Донскова

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