Отголоски землетрясения в Турции зафиксировали в Сочи

В Сочи зафиксировали подземные толчки интенсивностью 2–3 балла с эпицентром в Турции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на дежурного Сочинской сейсмостанции.

«От населения обращений не поступало, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет»,— говорится в сообщении.

Ранее небольшие толчки отметили в Крыму. Специалисты крымского сейсмоцентра отметили, что активность может быть техногенной или являться предшествующей более сильному землетрясению.

Землетрясение магнитудой от 6 до 7,2 произошло в Турции и Сирии ночью 6 февраля. К настоящему времени известно о 1121 погибшем и 7634 пострадавших. На ликвидацию последствий катастрофы направились спасатели из России, СНГ и других стран.

Анастасия Донскова

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