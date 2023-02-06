Сочинские застройщики, обвиняемые в хищении 488 млн рублей у дольщиков, идут под суд

Прокуратура Сочи направила в суд дело застройщиков, которых обвиняют в хищении 488 млн руб. у инвесторов из разных регионов России, которые вкладывали деньги в строительство 10 жилищных комплексов. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

Перед судом предстанут пятеро граждан, которые в совокупности обвиняются в совершении от 163 до 239 преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, они привлекали деньги для инвестирования в строительство десяти жилищных комплексов в Сочи, при этом скрывая информацию об отсутствии разрешительной документации на строительство, а также невозможности исполнить взятые на себя обязательства.

«Всего от их действий пострадало более 230 граждан — жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской областей, Краснодарского, Ставропольского краев и других регионов… В рамках предварительного следствия на имущество обвиняемых, превышающее сумму причиненного ущерба, наложен арест. Потерпевшими заявлены гражданские иски»,— говорится в сообщении.

Дело рассмотрит Адлерский районный суд Сочи.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram