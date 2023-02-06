Росздравнадзор опроверг сведения о переводе пациента из палаты в туалет в больнице Геленджика

Территориальное отделение Росздравнадзора по Краснодарскому краю опровергло сведения о переводе пациента из палаты геленджикской горбольницы в туалет. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как пояснили в медучреждении, мужчину доставили в больницу с патологией, требующей изоляции, чтобы не допустить внутрибольничное заражение. В связи с этим пациента временно разместили в смотровом боксе, после чего перевели в палату для дальнейшего лечения.

«Нарушений прав пациента и условий его размещения не усматривается»,— говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуре Краснодарского края сообщили о начале проверки сведений из социальных сетей о том, что пациента городской больницы Геленджика якобы перевели из палаты в туалет.

Анастасия Донскова

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