В Новороссийске кровлю с крыши многоэтажки сорвало сильным ветром

В Новороссийске с крыши многоэтажного жилого дома на улице Лейтенанта Шмидта сорвало часть кровли сильным ветром. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В мэрии заявили, что в связи с происшествием возможно дальнейшее разрушение, падение элементов кровли. Жителям рекомендовали не покидать здания и помещения без необходимости и убрать личный транспорт с ближайших к пострадавшему дому улиц. В частности, речь идет об улицах Цедрика, Челюскинцев, Пархоменко, Серадзе, Энгельса и Марата.

Ранее в Новороссийске ветер разбил остановочный павильон, в результате чего местная жительница была травмирована. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Как сообщили ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ветер на участке от Анапы до Геленджика усилится до 38 метров в секунду. Непогода продержится в период с 6 по 8 февраля. На участке трассы М-4 «Дон» ограничено движение грузового транспорта.

Анастасия Донскова

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