Прокуратура начала проверку из-за якобы перевода пациента в туалет горбольницы Геленджика

Прокуратура заинтересовалась сообщением в СМИ о том, что в городской больнице Геленджика пациента якобы перевели из палаты в туалет инфекционного отделения, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

«По указанному факту прокуратурой города организовано проведение проверочных мероприятий. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении.

О нестандартной ситуации 5 февраля сообщил Telegram-канал Kub Mash. При этом на видео, сделанном родственником пациента, видно, что на двери помещения висит надпись «Санитарный пропускник» (это специально оборудованное помещение для санитарной обработки людей, дезинфекции и дезинсекции их одежды и обуви). По заявлению авторов канала, врачи не смогли подключить мужчину к аппарату ИВЛ из-за отсутствия в помещении розеток, им пришлось воспользоваться удлинителем.

В Росздравнадзоре по Краснодарскому краю также проверяют информацию, распространенную в СМИ, о том, что в городской больнице Геленджика пациента с высокой температурой положили якобы в туалетную комнату.

Наталья Решетняк

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