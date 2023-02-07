Бизнес поиздержался

По данным Банка России, более чем у 70% кубанских компаний в 2022 году выросли издержки. У некоторых из них затраты увеличились на 20%. При этом у большинства коммерческих предприятий отпускные цены на продукцию подросли не более чем на 10%. Эксперты, опрошенные «Ъ-Кубань», отмечают значительный рост расходов, прежде всего на запчасти и комплектующие к технике, а также удорожание кредитов. При этом перспектив снижения издержек бизнеса в текущем году нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общая сумма расходов предпринимателей Кубани за год составила 677,5 млрд руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Общая сумма расходов предпринимателей Кубани за год составила 677,5 млрд руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Банк России провел опрос предпринимателей, согласно которому более чем у 70% компаний из Краснодарского края в 2022 году выросли издержки. При этом большинство опрошенных отметили, что рост затрат составил 20%. Опрос проводился при подготовке нового доклада «Региональная экономика».

«Издержки бизнеса выросли в основном из-за подорожавших логистики, сырья, оборудования и комплектующих. Например, местная текстильная фабрика отметила, что китайские и турецкие ткани подорожали почти на треть, в том числе из-за роста стоимости энергоресурсов»,— рассказали в Южном ГУ Банка России.

Почти половина опрошенных предприятий края увеличили отпускные цены, в большинстве случаев не больше чем на 10%. «Полностью перенести затраты в цены мешали сдержанная потребительская активность и высокая конкуренция на отдельных рынках. Это мотивировало бизнес оптимизировать затраты: переориентироваться на альтернативных, в том числе отечественных поставщиков, перестраивать логистику, локализовывать производство и повышать его эффективность»,— пояснили в управлении.

Активно использовались меры государственной и региональной поддержки. Так, в Краснодарском крае промышленным предприятиям предоставляли субсидии на понесенные затраты, льготные займы, а также помогали расширять рынки сбыта: продвигали продукцию на выставках и ярмарках. В результате большинству предприятий региона удалось не только сохранить (около 40%), но и нарастить выпуск по итогам года (еще почти 40% респондентов).

В числе актуальных проблем называется зависимость аграриев от импортных семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля и овощей, в том числе тепличных. При этом на Кубани на базе хозяйств и селекционно-опытной станции заложены участки семенников сахарной свеклы. В перспективе это позволит засеять половину посевных площадей края под эту культуру.

Ранее аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовала результаты собственного исследования затрат бизнеса в Краснодарском крае. Согласно ему, коммерческие и управленческие расходы кубанских бизнесменов в январе—сентябре 2022 года выросли на 15,4% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Общая сумма расходов предпринимателей Краснодарского края составила 677,5 млрд руб., что на 111 млрд руб. больше, чем в 2021 году. В среднем на организацию затраты составили 307,2 млн руб. Регион находится на пятом месте по росту показателя в РФ после Москвы (+29,4%, на 609 млрд руб.), Московской области (+37%, на 152,2 млрд руб.), Санкт-Петербурга (+125,3 млрд руб.) и Кемеровской области (+116,8 млрд руб.).

В прошлом году выросли затраты практически на все материально-технические ресурсы, используемые в сельхозпроизводстве, об этом «Ъ-Кубань» рассказал руководитель сельскохозяйственного подразделения ГК «Концерн "Покровский"» Максим Мишарев. «На некоторые позиции рост составил десятки процентов, например семена подсолнечника и кукурузы подорожали на 40%, сахарной свеклы — на 20%. Запчасти и комплектующие не только стали в 1,5–2 раза дороже, но и сроки поставки увеличились до 2–4 месяцев, причем с рассрочки платежа все поставщики перешли на предоплату»,— сообщил господин Мишарев.

При этом на фоне экспортных ограничений и рекордного урожая зерновых в России снизились цены на сельхозпродукцию. «При росте себестоимости производства минимум на 20% стоимость реализации зерновых упала на 30–50%»,— отметил Максим Мишарев.

Как рассказал председатель ККО «Опора России» Даниэль Башмаков, значительно повысились затраты у тех компаний, которые импортируют товары и сырье из-за рубежа. «С одной стороны, курс доллара в прошлом году снижался, однако многие поставщики перестраховывались и держали его на уровне, который был до 2022 года. Немного выросли цены на бензин и дизельное топливо, а они и без того были достаточно высокими. Подорожали и банковские кредиты после повышения Центробанком ключевой ставки»,— отметил господин Башмаков.

По мнению Максима Мишарева, сельхозпроизводители не ожидают снижения расходов в текущем году. «В сегодняшних условиях предпосылок для снижения расходов на ведение сельскохозяйственной деятельности нет»,— отметил он.

Остановить рост издержек бизнеса можно лишь при условии взвешенной налоговой политики, считает Даниэль Башмаков.

В качестве обратного примера он привел ситуацию, когда небольшим ювелирным компаниям в этом году запретили применять упрошенную систему налогообложения. «Многие мелкие компании сегодня закрываются. Ювелирный бизнес становится для них нерентабельным»,— заключил Даниэль Башмаков.

Андрей Ульченко

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