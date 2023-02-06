Генпрокуратура оспаривает аренду 10 га перед стадионом «Фишт» в Сириусе

Генеральная прокуратура в интересах федеральной территории Сириус обратилась с требованием признать ничтожной сделку по аренде земельного участка площадью 10 га рядом со стадионом «Фишт». Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Иск предъявлен к ООО «Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс"», АО «Сочи-Парк» и Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

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Согласно материалам дела, данным публичной кадастровой карты Росреестра, а также сервиса «Яндекс. Карты», земельный участок имеет площадь свыше 10 га, он расположен на Олимпийском проспекте между стадионом, набережной с пляжем «Розы Хутор» и учебным центром «Сириус», на нем находится жилой комплекс Mantera Seaview Residence.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс"» зарегистрирован в пгт Сириус в 2019 году, занимается деятельностью в области инженерных изысканий, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора. Гендиректором является бывший вице-губернатор Кубани и руководитель НАО «Красная Поляна» Александр Саурин. АО «Сочи-Парк» владеет ООО «СЗ "Сочи-Парк пять плюс"» через ООО «Сочи-парк курорт». По информации СПАРКа, конечным бенефициаром компании через ряд компаний является владеющий рядом других компаний Александр Скок.

Как отмечается в материалах дела, Генпрокуратура потребовала признать недействительной в силу ничтожности сделку, оформленную распоряжением Межрегиональным территориальным управлением Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее и допсоглашением к договору аренды участка, заключенному в 2017 году.

Также надзорное ведомство потребовало признать ничтожным договор субаренды этого участка, заключенный в 2020 году, погасить в ЕГРН запись об обременении участка правом аренды СЗ «Сочи-Парк пять плюс», а также обременении аренды ипотекой в пользу Банка ВТБ, Банка ДОМ.РФ,Росбанка и госкорпорации «ВЭБ.РФ».

По ходатайству Генпрокуратуры суд принял обеспечительные меры, запретив Росреестру совершать любые регистрационные действия в отношении земельного участка с кадастровым номером и государственную регистрацию прав в отношении объектов недвижимости, расположенных на земельном участке.

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что комплекс Mantera Seaview Residence, расположенный на спорном земельном участке, является самым дорогим проектом в России. Средняя цена апартаментов в нем составляет 342,6 млн руб. Отмечалось, что за счет этого проекта Сочи в 2022 году стал лидером по стоимости недвижимости за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Михаил Волкодав

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