На муниципальных парковках Краснодара начали очищать номера машин от посторонних предметов

Специалисты ООО «Городские парковки» начали очищать номера автомобилей от посторонних предметов на муниципальных платных парковках Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пока работа ведется в тестовом режиме. В дальнейшем при заключении нового контракта работу по очистке номеров от посторонних предметов включат в обязанности подрядчика.

«Такие полномочия появились благодаря городскому постановлению о порядке пользования платными парковками, в котором прописано, что оператор парковки должен регистрировать транспортное средство»,— отметили в мэрии.

В Краснодаре функционируют около 240 платных муниципальных парковок более чем на 9 тыс. мест. За неоплату парковки владельцев машин будут штрафовать. Нарушения выявляют с помощью мобильных комплексов фото- и видеофиксации.

Татьяна Ручкина

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