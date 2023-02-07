Разворот на Восток

«Коммерсантъ Стиль» выясняет, чем интересна парфюмерия азиатских стран, как строят свою работу компании в Японии, Китае, Сингапуре и Южной Корее и на какие бренды стоит обратить внимание, чтобы составить свое представление о тонкостях восточных ароматов.

Наступило время интереса ко всему восточному, однако если с корейскими тканевыми масками и сыворотками с муцином улитки уже знакомы многие, то про восточную парфюмерию известно совсем немного. Сразу оговорюсь: речь идет не об ароматах Ближнего Востока, которые хорошо знают на российском рынке, а о более неизведанном в этом плане регионе — южнее Иркутска и Владивостока. Считается, что современная парфюмерия началась с Запада, и еще лет десять назад те же японцы представлялись нам как нация, которая не пользуется духами, потому что считает навязчивым и неприличным появляться в обществе со слишком сложным или сильным ароматом — просто чтобы не беспокоить окружающих. Сегодня инсайдеры индустрии отмечают прямо противоположные тенденции: Восток очень даже пользуется ароматами, и каждый регион имеет свои особенности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Di Ser (Япония) Фото: @diser.essentia Di Ser (Япония) Фото: @diser.essentia Di Ser (Япония) Фото: @diser.essentia Di Ser (Япония) Фото: @diser.essentia Следующая фотография 1 / 4 Di Ser (Япония) Фото: @diser.essentia Di Ser (Япония) Фото: @diser.essentia Di Ser (Япония) Фото: @diser.essentia Di Ser (Япония) Фото: @diser.essentia

«В Японии очень сложно запустить новый бренд, потому что информации об ароматах, как правило, мало и трудно найти сырье и флаконы для духов»,— говорит Ясуюки Синохара, основатель парфюмерной компании Di Ser на Хоккайдо. «Хотя Япония имеет долгую историю парфюмерной культуры, в том числе kodo, наша парфюмерная культура только начинается»,— говорит он. Кодо — это традиционная культура ароматов, которая существует 1,4 тыс. лет: особое состояние ума, «путь», или «до», духовная культура невидимого. Человек слушает запахи, а не нюхает их — так можно соединиться со своим внутренним «Я». Синохара отмечает, что европейские парфюмеры активно пытались создать продукты для японского рынка, но если западная парфюмерная культура предпочитает стойкие ароматы, то японцы не заинтересованы в долговечности, предпочитая более легкие, прозрачные ароматы — и в этом есть некий конфликт. Среди ингредиентов, которые используются для производства духов Di Ser,— локальные символы региона, такие как японская роза и пряная трава шисо. «Зарубежные пользователи называют наши духи уникальными,— говорит он в своем интервью ''Ъ-Стиль''.— У меня нет четкого понимания того, что значит быть уникальным, но я думаю, что это, вероятно, используется для обозначения аромата, который вы не слышали больше нигде».

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Из получивших международную известность, но оставшихся нишевыми отмечу такие японские бренды, как J-Scent, Monocle и Satori — их можно найти в небольших парфюмерных бутиках в России. Из новых парфюмерных марок стоит обратить внимание на Sholayered — марка предлагает наслаивать ароматы, чтобы создать свои собственные версии запахов.

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В отличие от осторожных японцев, китайский парфюмерный рынок находится на подъеме. И если на протяжении десятилетий на парфюмерном рынке Китая доминировали самые продаваемые мировые бренды, такие как Chanel №5 и Dior J`Adore, то сейчас мы видим, как происходит эволюция потребительских вкусов. В последние годы рынок готов экспериментировать с менее известными брендами в том числе локальных производителей. Внимание и инвестиции со стороны мировых компаний привели к тому, что объем парфюмерного рынка Китая в 2020 году составил 10,9 млрд юаней ($1,6 млрд), а к 2025 году ожидается, что он достигнет 30 млрд юаней ($4,3 млрд) — данные агентства iMedia Consulting. Локальные бренды становятся частью портфеля больших корпораций, как, например, Scent Library стал частью испанского конгломерата Puig, а L`Oreal в сотрудничестве с Cathay Capital инвестировали $1,4 млн в парфюмерный бренд Documents.

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Тем не менее китайские парфюмерные бренды развивают бизнес и внутри страны. Так работают, например, To Summer: они фокусируются на создании восточных, подчеркнуто традиционных ароматов и работают с нотами османтуса, гардении, жасмина, орхидеи, жимолости, цитрусовых, бамбука. Фишка бренда — выпуск новых ароматов только в 20:00 каждый четверг вечером и в очень ограниченном количестве — потому они распродаются моментально. Компания Melt Season, о которой также стоит иметь представление, открыла свой первый магазин в августе 2022 года в Шанхае, и пока марка работает только в Китае, но стремится к глобальной экспансии, приглашая к сотрудничеству признанных парфюмеров вроде Франсиса Куркджяна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Maison de L`Asie (Сингапур) Фото: @maisondelasie Maison de L`Asie (Сингапур) Фото: @maisondelasie Следующая фотография 1 / 2 Maison de L`Asie (Сингапур) Фото: @maisondelasie Maison de L`Asie (Сингапур) Фото: @maisondelasie

Парфюмерный Сингапур развивается почти также активно: новые марки растут как грибы после дождя и нацелены не только на локальный рынок, но и на выход на международную арену. Чем интересны местные? Например, Maison de L`Asie вдохновляются азиатскими мотивами и выпускают духи в виде историй — так, первая глава посвящена Сингапуру, вторая вдохновлена Бали и Индонезией. «Мы будем первым парфюмерным домом класса люкс из Юго-Восточной Азии, кто примет участие в выставке Esxence Milan 2023,— рассказывает ''Ъ-Стиль'' Элизабет Лиау, основательница марки.— У нас есть планы начать продаваться в этом году в России, мы будем сотрудничать с сетью "Рив Гош". У нас было очень позитивное взаимодействие с российским парфюмерным сообществом, нас всегда поддерживали, и нами интересовались».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Scent Journer (Сингапур) Фото: www.thescentjourney.com Singapore Memories (Сингапур) Фото: singapore-memories.com Sifr Aromatics (Сингапур) Фото: @sifr_aromatics Code Deco (Сингапур) Фото: @codedeco Следующая фотография 1 / 4 Scent Journer (Сингапур) Фото: www.thescentjourney.com Singapore Memories (Сингапур) Фото: singapore-memories.com Sifr Aromatics (Сингапур) Фото: @sifr_aromatics Code Deco (Сингапур) Фото: @codedeco

Другой сингапурский парфюмерный бренд — Scent Journer — специализируется на создании веганских духов и является сторонником отсутствия гендерной маркировки. Марка выпускает чистые пудровые ароматы с тонкими цветочными нотами. «Мы получаем наши натуральные ингредиенты по всему миру,— говорит основательница марки Джойс Лиан.— Например, в нашем аромате A Starlit Spell присутствуют дамасская роза из Турции, ветивер с Гаити и сандал из Австралии».

Еще из имен, на которые стоит обратить внимание,— сингапурские марки Six, Singapore Memories, Sifr Aromatics и Code Deco.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Floriography (Гоконг)

Фото: @_floriography Floriography (Гоконг)

Фото: @_floriography

В Гонконге также есть несколько примечательных парфюмерных марок, что неудивительно, ведь само слово «Гонконг» означает «ароматная гавань» — в прошлом эта страна была основным экспортером агарового (или удового — так привычнее звучит) дерева. Здесь возник парфюмерный дом Floriography, который создает ароматы-эмоции. «Мы запечатлеваем наши воспоминания и опыт в ароматах через обоняние, подобно фотографии,— рассказывает ''Ъ-Стиль'' основательница марки Jo S.— У нас есть ароматы с нотами риса, кукурузных полей и пандана, а также азиатские цветы, такие как белая нефритовая орхидея, и наш самый продаваемый аромат — чай с османтусом. Большинство компонентов поступают из Франции, Великобритании и США. Однако мы также стараемся искать интересные ингредиенты у производителей в Азии, например на специализированных цветочных фермах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография One Day (Гоконг) Фото: @oneday_perfume Tobba (Гоконг) Фото: tobbaparfums.com Следующая фотография 1 / 2 One Day (Гоконг) Фото: @oneday_perfume Tobba (Гоконг) Фото: tobbaparfums.com

Концептуально и лаконично выглядят гонконгцы One Day: прозрачные ароматы в чистом оформлении — кажется, так выглядит парфюмерия будущего. Марка Aurora par Charles Wong — это парфюмерия—воплощение французского щегольства, но на восточный лад; интересны и духи Tobba, ведь основатель марки художник-парфюмер Джаспер Ли рассматривает духи как произведение искусства и способ самовыражения.

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И, наконец, Южная Корея. Эта страна гордится не только своими линиями по уходу за кожей — парфюмерный бум добрался и до этой части Азии. Здесь на слуху такие марки, как Nonfiction, Alorea и RboW — и это лишь некоторые из компаний, которые в основном стараются использовать для производства местные ингредиенты и выпускают гендерно-нейтральные ароматы.

Ароматы азиатских брендов уникальны, разнообразны и представляют интересный срез историко-культурного наследия этой части света. Похоже, в ближайшем будущем нам предстоит много открытий и ольфакторных путешествий.

Ирина Кириенко