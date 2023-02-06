Власти Косово согласились с предложением ЕС о нормализации отношений с Сербией

Премьер-министр Косово Альбин Курти сообщил, что принимает предложение Евросоюза о нормализации отношений с Сербией. Такое заявление он сделал по итогам встречи со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком.

«Мы принимаем предложение ЕС о нормализации отношений между Косово и Сербией и считаем его хорошей основой для дальнейших переговоров и прочной платформой для продвижения вперед»,— написал господин Курти в Twitter.

В ходе пресс-конференции Мирослав Лайчак подчеркнул, что все договоренности, достигнутые в диалоге между Белградом и Приштиной, должны быть выполнены. По словам господина Лайчака, целью его визита в Сербию стало намерение убедиться, что обе стороны готовы перейти к переговорному процессу, который продолжится в Брюсселе в рамках франко-германского плана в ближайшее время.

Текст франко-германского плана по нормализации отношений Сербии и Косово был опубликован изданием Euractiv 9 ноября 2022 года. Соглашение предусматривает, что Белград и Приштина, в частности, должны взаимно уважать юрисдикции каждой стороны и развивать нормальные отношения друг с другом на основе принципа равноправия. Кроме того, согласно плану, ни одна из двух сторон не может представлять другую в международной сфере и действовать от ее имени.

В начале февраля сербский президент Александр Вучич сообщил, что Белград «готов принять концепцию и работать над реализацией европейского плана по нормализации отношений с Косово». По его словам, в случае отказа действовать в соответствии с договором процесс вступления Сербии в ЕС будет приостановлен, из страны отзовут западные инвестиции, а для сербских граждан отменят безвизовый режим со странами ЕС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Сербии зовет на помощь парламент».

Милена Костерева