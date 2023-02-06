Промышленность пока в плюсе

Промышленное производство в Удмуртии по итогам 2022 года показало рост на 3%, следует из данных Удмуртстата. Среди регионов ПФО республика заняла третье место по этому индексу. Значительное падение производства автомобилей и медицинских изделий перекрыл выпуск прочих транспортных средств, оборудования, химической и металлургической промышленности. По мнению экспертов, существенное влияние на индекс оказали увеличение гособоронзаказа на фоне спецоперации на Украине и добычи нефти. Эти отрасли поддерживали рост производства в смежных направлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба завода «Ижсталь» Фото: пресс-служба завода «Ижсталь»

Объем промышленного производства по итогам 2022 года увеличился на 3% в сравнении с 2021 годом. Такие данные опубликовал Удмуртстат. Добыча полезных ископаемых в целом выросла на 3,4%, в частности добыча нефти увеличилась за год на 3,1%. По группе обрабатывающих производств наблюдался рост производства на 4,5%. Наилучшую динамику по итогам 2022 года показало производство прочих транспортных средств и оборудования — в 1,9 раза. Напомним, в прошлом году активно наращивали производство электротележек на СЭГЗ. Выпуск машин и оборудования, не включенных в другие группировки, увеличился в 1,3 раза, химической и металлургической продукции — в 1,2 раза.

После перевода сборки автомобилей «Лада Веста» с завода «Лада Ижевск» в Тольятти упало производство автотранспорта в 3,9 раза. Лекарств и медицинских материалов выпущено в 2,7 раза меньше, чем годом ранее, полиграфии — в 1,7 раза, мебели — на 17%.

В энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении отмечено падение на 10,1%, в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений,— в 1,3 раза.

По индексу промпроизводства Удмуртия заняла в ПФО третье место. Лидирует по этому показателю Татарстан (рост на 6,6%). Увеличилось производство еще в пяти регионах округа: Башкирии, Пензенской, Кировской, Саратовской и Нижегородской областях. В среднем по округу рост составил 0,4%. По РФ зафиксировано падение на 0,6%.

Объем отгруженной продукции по итогам 2022 года составил в фактических ценах 848 млрд руб., что на 11,2% больше показателей 2021 года. В частности, по обрабатывающим производствам рост составил 15%.

Председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по экономической политике Тимур Ягафаров отмечает, что рост объемов промышленного производства обеспечил в основном оборонно-промышленный комплекс, так как в условиях проведения спецоперации на Украине значительно увеличился гособоронзаказ для предприятий республики. Кроме того, активно продолжала расти нефтяная отрасль. «В прошлом году наша страна старалась по максимуму продавать нефть и газ, поэтому снижения добычи не произошло. Не было просадки и по предприятиями республики, которые выпускают оборудование и комплектующие для этой отрасли. Однако в 2023 году уже можно ожидать снижения добычи и непосредственного влияния санкций на эту отрасль. Это, в свою очередь, повлияет на смежные направления производства. Возможно сейчас они тоже будут перестраиваться и заниматься, условно говоря, обратной конверсией, т. е. переходить на производство продукции для нужд армии»,— говорит эксперт.

По его мнению, именно 2023–2024 годы станут показательными с точки зрения санкций, в 2022 году на экономику региона серьезно они не повлияли, что и демонстрирует рост производства на 3%. В минусе останется производство транспорта, так как сборка автомобилей на заводе «Лада Ижевск» возобновится скорее в 2024 году, и объемы будут значительно уступать тем временам, когда здесь выпускали «Лада Веста». Неплохо пока чувствует себя строительная отрасль, объем сдачи жилья растет.

Проректор по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ Раиль Галиахметов согласен, что рост производства в основном обеспечен оборонной промышленностью и добычей нефти. Причем крупнейшие нефтедобывающие компании чувствовали себя в 2022 году неплохо, в том числе благодаря сильным партнерам.

«Начали давать отдачу и новые предприятия, запущенные в Удмуртии в последние годы за счет реализации инвестпроектов на территориях опережающего развития и промпарках. Особенность структуры экономики республики, в которой существенную роль играют предприятия ОПК, позволит сохранить рост производства. Небольшой спад возможен по сырьевым отраслям из-за санкций»,— полагает эксперт.

По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, уход из страны западных поставщиков высвободил место на рынке для их российских компаний, которые наращивали производство, в первую очередь он обращает внимание на рост выпуска химической и металлургической продукции. «В то же время падение импорта могло негативно сказаться на отдельных отраслях, например сокращение ввоза активных субстанций могло привести к спаду производства медикаментов. Однако не стоит забывать, что процесс замещения, запущенный много лет тому назад, набирает обороты и в 2023 году толкнет отечественную индустрию вперед. Соответственно, рост продемонстрируют машиностроение, электротехника, фармацевтика»,— отмечает эксперт.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал указывает на определенную стабилизацию в конце 2022 года. Он считает, что в 2023 году можно будет увидеть больше позитивных тенденций в обрабатывающей сфере, также добыча полезных ископаемых будет показывать рост. «Даст свои плоды длительная тенденция на импортозамещение, поддержку производителей российских товаров. Тем более что на рынке образовались ниши, поэтому, я думаю, обрабатывающие отрасли и сельское хозяйство в этом году внесут свой вклад в общий рост промышленного производства»,— отмечает господин Сигал.

Михаил Красильников