Действия мирового гегемона, пытающегося любыми средствами сохранить свое влияние, разрушили единый энергетический рынок. Сегодня его не существует, энергобезопасность перестала быть глобальной. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на министерской сессии Индийской энергетической недели. «В итоге Европа полностью лишилась доступа к дешевым и надежным российским энергоносителям и вынуждена теперь платить за газ в три-пять раз больше»,— заявил господин Сечин. По данным Bloomberg, отказ от российского газа уже обошелся Европе в €1 трлн.

Выручка аптечной сети «36,6» в 2022 году выросла на 26,5%. Сеть работает под брендами «Аптека 36,6» и «Горздрав». В итоге заработать удалось 67 млрд руб. Этого результата получилось достичь благодаря росту продаж и увеличению количества торговых точек. Доля онлайн-выручки возросла до 15% общего объема, сообщает пресс-служба сети.

Семья Ротшильдов решила полностью вернуть свой бизнес в свои руки. Сейчас акции семейного холдинга торгуются на парижской бирже Euronex. Акционерам будет выплачено по €48 за акцию — это на 19% выше ее цены на момент закрытия торгов 3 февраля. Также акционерам выплатят дивиденды. Сейчас семье Ротшильдов принадлежит только 39% акций холдинга.