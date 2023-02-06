Лига, в которой играет «Амкар-Пермь», может быть реформирована

Вторая лига России по футболу с сезона-2023/24 будет реформирована, сообщил в своем Telegram-канале «Foot’больные люди» спортивный журналист Илья Казаков. По его информации, турнир будет существенно сокращен. В чемпионате будут участвовать всего 20 команд. В их число войдут четыре лучших клуба из каждого нынешнего дивизиона, а также еще четыре команды, вылетевшие из Первой лиги по итогам нынешнего сезона. Все остальные участники Второй лиги отправятся в Третий дивизион и пока не ясно, сохранят ли эти клубы профессиональный статус.

В нынешнем сезоне Второй лиги принимают участие 72 команды, в том числе ФК «Амкар-Пермь». Пермский футбольный клуб перед возобновлением чемпионата занимает в турнирной таблице своей группы второе место и рассчитывает побороться за путевку в Первую лигу. Игры начнутся в начале апреля.