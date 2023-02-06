На Донбассе погиб боец ЧВК «Вагнер» из Оханска

В ходе специальной военной операции России на Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» Георгий Плешков. Об этом сообщается на странице Оханского городского округа в соцсети.

«Георгию Михайловичу было 30 лет. В ноябре прошлого года он был принят добровольцем в ЧВК “Вагнер”, и все последующие месяцы геройски воевал в ее составе»,— сообщает пресс-служба муниципалитета. Военнослужащий погиб 9 января 2023 года под городом Артемовском Донецкой области.

Прощание с Георгием Плешковым пройдет 8 февраля в Оханском культурно-досуговом центре.