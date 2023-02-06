НОВАТЭК рассматривает поставки СПГ Индию с оплатой в рупиях

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон сообщил, что компания рассматривает поставки индийским поставщикам с оплатой в национальных валютах. По словам господина Михельсона, этот вопрос обсуждался с индийским министром нефти и природного газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Михельсон

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Леонид Михельсон

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Да»,— сказал Леонид Михельсон в ответ на вопрос, рассматривает ли НОВАТЭК поставки СПГ в Индию не за доллары, а за альтернативные валюты, например, рупии. «Это с министром Пури обсуждали... Мы хотим рассматривать индийских поставщиков — инжиниринг именно индийский. Конечно, балансы мы не сравняем — на какую сумму мы продадим СПГ и какие деньги потратим, но все равно это будет способствовать проведению оплаты в национальных валютах»,— объяснил глава компании, выступая на конференции India Energy Week (цитата по «Прайму»).

3 февраля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что НОВАТЭК и индийская GAIL могут в течение недели подписать контракт о поставках СПГ. По данным источников, сделку могут подписать на India Energy Week.

Индийская компания GAIL также ведет переговоры о долгосрочных поставках СПГ с арабской компанией ADNOC. После того, как немецкая «дочка» «Газпрома» (Gazprom Germania — сейчас SEFE) перешла под управление властей Германии, GAIL лишилась значительной части поставок. В связи с этим ее прибыль в четвертом квартале 2022 года упала на 93% год к году.

Анастасия Ларина