Путин разрешил СИБУРу выкупить у Solvay долю в СП «РусВинил»

СИБУР получил разрешение от Владимира Путина на выкуп у бельгийской Solvay 50% в их совместном предприятии «РусВинил» по производству ПВХ. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на портале правовой информации.

ООО «РусВинил» зарегистрировано в Кстове с 2007 года. Уставный капитал превышает 28,5 млрд руб. Основной вид деятельности — производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах. По итогам 2020 года при выручке 27,8 млрд руб. чистая прибыль составила 1,8 млрд руб.

В марте 2022 года правительство выпустило постановление, согласно которому все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из «недружественных» стран теперь должны быть одобрены правительственной комиссией. В сентябре президент Владимир Путин подписал указ об особом порядке операций с долями в российских ООО для лиц из «недружественных» стран. В декабре господин Путин также разрешил правительству одобрять сделки с подсанкционными лицами.