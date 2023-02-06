Снос самарского элеватора приостановлен

Демонтажные работы на территории элеватора в Самаре приостановлены. Это произошло после звонка депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна собственнику объекта, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале.

«Он (собственник самарского элеватора.– "Ъ-Волга") объяснил, что решено было демонтировать неработающую аварийную подстанцию. Договорились, что с сегодняшнего дня все работы на элеваторе прекратятся»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам Александра Хинштейна, в перспективе планируется снова рассмотреть вопрос судьбы элеватора. Депутат считает, что его решение невозможно без участия правительства Самарской области.

Ранее самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) сообщило о старте демонтажных работ на элеваторе. Однако областное Управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) отрицает этот факт.

Георгий Портнов