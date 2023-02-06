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В Самаре стартовал снос элеватора

Общественники посетили территорию самарского элеватора и зафиксировали начало сноса элементов здания. Об этом сообщает Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

В связи с этим представители организации подготовили официальное обращение в региональное Управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН). Ранее общественники начали судиться с чиновниками из-за ситуации с самарским элеватором.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, представители отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры отстаивают ценность здания как объекта культурного наследия и добиваются его защиты от сноса. В свою очередь чиновники из областного Управления госохраны объектов культурного наследия настаивают на отсутствии у самарского элеватора архитектурной и градостроительной ценности и подлинности.

При этом они отмечают, что здание не может быть снесено, так как оно включено в предмет охраны исторического поселения как доминанта. Ранее здание было исключено из списка ОКН. По информации чиновников, это связано с тем, что «существующие проектные предложения реконструкции данного объекта не осуществимы при наличии у него статуса объекта культурного наследия, ограничивающего возможные виды работ».

Также здание находится в границах «зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности» другого ОКН – мукомольной мельницы Соколовых. По документам, предельные параметры строительства в этом районе «ограничиваются 24 м, что не позволяет говорить о высотном строительстве на данной территории».

Элеватор был построен в Куйбышеве в конце 1970 годов. Он возведен по проекту архитектора Валентина Смирнова, который доработал Николай Дегтярев. В СССР это был первый элеватор вертикального типа. Последние годы здание не использовалось.

Георгий Портнов

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