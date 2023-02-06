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Новым главой омского минстроя назначен Александр Рашко

Министром строительства Омской области назначен Александр Рашко. Губернатор Александр Бурков представил его на аппаратном совещании регионального правительства 6 февраля.

«Ваша первоочередная задача – провести аудит по всем строительным объектам, определить статус работ по каждому из них. По итогам жду предложения по мерам, которые назрели в отношении ряда подрядчиков – расторгаемся и ищем новых, либо значительно ускоряемся по темпам строительства»,– поставил задачу перед новым членом правительства омский губернатор.

В конце прошлого года Александр Бурков отправил в отставку министра строительства Михаила Губина и его первого заместителя Евгения Нестерова. Причиной такого решения он назвал невыполнение подчиненными поставленных им задач и отсутствие «оптимистических прогнозов» в отрасли.

По данным портала правительства Омской области, с 2019 года Александр Рашко занимал пост замдиректора – главного инженера «Омскоблстройзаказчика», с 2021-го – возглавлял Государственную экспертизу Омской области. В январе этого года был отправлен в отставку руководитель «Омскоблстройзаказчика» Егор Кирьяков. Причиной стал срыв сроков строительства ряда объектов.

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Валерий Лавский

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