131,2 пункта составило в январе значение индекса продовольственных цен ФАО ООН. Это на 0,8% ниже его декабрьского уровня и на 17,9% — пика марта 2022-го (за 100 принимается среднее значение цен в 2014–2016 годах). Цены на еду падают десятый месяц подряд: в январе они снизились на растительные масла (на 2,9% к декабрю), молочную продукцию (на 1,4% — до минимума за год), сахар (на 1,1%) и мясо (на 0,1%). Индекс цен на зерновые вырос на 0,1%: рис и кукуруза в январе дорожали, ячмень и пшеница дешевели. Снижение цен на пшеницу в последние три месяца объясняется рекордным урожаем в России (104,4 млн тонн) и снятием логистических ограничений на поставки ведущих экспортеров — РФ и Украины.