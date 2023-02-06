Сегодня исполняется 36 лет директору по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василию Бровко

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Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Василий Бровко

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Севастополя Михаил Развожаев:

— Уважаемый Василий Юрьевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Любое дело, за которое Вы беретесь, сразу выходит на иной уровень. И это не только блестящий талант, но и титанический, ежедневный, кропотливый труд. Умение слушать и слышать людей помогает Вам в реализации самых сложных проектов. Огромная работа, которую вы делаете для страны, по достоинству оценена нашими врагами. Мы с вами коллеги — находимся под разнообразными международными санкциями. Это значит, что все делаем правильно. Вы уникальный профессионал, интеллектуал, чертовски эмпатийный друг, душа любой компании! Искренне желаю неиссякаемой энергии, новых свершений на благо Родины! Всегда жду в городе-герое Севастополе.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»