Foxconn завершила январь с рекордной для месяца выручкой

Выручка тайваньского производителя микрочипов Foxconn Technology (Hon Hai Precision Industry) достигла по итогам января 660,4 млрд тайваньских долларов ($22 млрд). Это не только на 48,2% лучше прошлогоднего показателя, но и рекордный январский показатель для компании. По сравнению с декабрем выручка выросла почти на 5%.

Как отмечается в отчете компании, рост выручки связан прежде всего с восстановлением объема производства на заводе в китайском городе Чжэнчжоу, где в конце ноября вспыхнули масштабные протесты. Этот завод — крупнейшее в мире предприятие по производству смартфонов iPhone. Кроме того, рост выручки демонстрирует подразделение вычислительной техники.

Ранее компания отчиталась о рекордной выручке по итогам 2022 года. В прошлом году она достигла $215,84 млрд, что на 10,5% выше показателя 2021 года.

Аналитики, опрошенные Refinitiv, полагают, что по итогам первого квартала 2023 года выручка производителя вырастет на 4% по сравнению с прошлым годом.

Кирилл Сарханянц