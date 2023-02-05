В Новосибирске закрыли дело против 81-летнего академика РАН Багаева

В Новосибирске 19 января прекращено уголовное дело в отношении 81-летнего научного руководителя Института лазерной физики СО РАН академика Сергея Багаева. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления, сообщил «РИА Новости» адвокат ученого Геннадий Шишебаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Багаев

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Сергей Багаев

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Дело против академика РАН возбудили в феврале 2022 года. Правоохранительные органы его не комментировали. Источник в РАН сообщал, что речь может идти о незаконном контракте на выполнение научной работы, в результате чего институту был причинен ущерб 2 млн руб. Теперь Сергей Багаев имеет право на реабилитацию. «Мы еще будем эту тему с ним обсуждать»,— заявил адвокат.

Мария Федотова