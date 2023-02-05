В конкурсе «Миссис Вселенная-2022» для замужних впервые победила участница из России

Главный титул международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная-2022» получила жительница Удмуртии Елена Максимова. Конкурс проходил с 30 января по 5 февраля в Софии. Это первая победа участницы из России в истории конкурса.

«Тридцатичетырехлетняя жительница Удмуртии Елена Максимова одержала победу на конкурсе красоты "Миссис Вселенная - 2022", финал которого прошел 4 февраля в Софии»,— сообщили ТАСС организаторы конкурса с российской стороны.

Елена Максимова родилась в деревне Гыя в Удмуртской области. Сейчас она проживает в Ижевске. В 2021 году госпожа Максимова стала «Второй вице-миссис Россия-Вселенная».

«Миссис Вселенная» проходит с 2007 года. Ее организатор — болгарская компания Mrs. Universe LTD. В финал конкурса 2022 года вышли в том числе участницы из Китая, Таиланда, Японии, Индии, Белоруссии и Украины.

Лусине Баласян