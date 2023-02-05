Боррель исключил отправку войск стран ЕС на Украину

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза (ЕС) никогда не рассматривали отправку своих войск на Украину. По его словам, Украине необходимо помогать всеми возможными способами, которые не предполагают прямого участия ЕС в конфликте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

В ходе интервью испанской газете El Pais Жозепа Борреля спросили, нужно ли отправлять Украине самолеты. Он ответил, что, помогая Киеву, необходимо учитывать принцип невраждебности, которому следует Евросоюз. «Невоенное поведение означает прямое неучастие в войне. Мы были бы воинственны, если бы ввели войска, чего уж точно не было на повестке дня, никогда не было»,— сказал Жозеп Боррель.

Отвечая на вопрос, считается ли отправка истребителей ВСУ участием в боевых действиях, глава европейской дипломатии сказал, что это субъективная оценка сторон конфликта. «Пока этот вопрос не стоит на повестке дня»,—подчеркнул господин Боррель.

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала интервью Жозепа Боррреля в своем Telegram-канале. Она написала, что военные стран Евросоюза «уже давно отправлены на Украину» в виде инструкторов, спецслужб и наемников. И подчеркнула, что их отправка началась до 2022 года.

После начала военной спецоперации России на Украине в феврале 2022 года Великобритания организовала программу по обучению украинских военных под названием Interflex. Она стала продолжением миссии Orbital, запущенной в 2015 году. В 2022 году к программе присоединились Литва, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия и Нидерланды. Эти страны направили своих инструкторов на Украину для обучения ВСУ. Кроме того, в 2022 году ЕС организовал миссию по обучению украинских военных на территории стран—членов Европейского союза.

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Лусине Баласян