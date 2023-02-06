Охота до ведьм

В прокат вышел фильм ужасов мексиканского режиссера Исаака Эсбана «Ведьма: Реинкарнация» (Mal de Ojo). Эта страшная сказка, густо замешанная на фольклорных мотивах, оказалась тем редким хоррором, который действительно сумел напугать Юлию Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самые страшные и опасные существа в фильме — женщины

Фото: Cinema Maquina Самые страшные и опасные существа в фильме — женщины

Фото: Cinema Maquina

Российское прокатное название, как это часто бывает, отнимает у картины всю оригинальность, пытаясь хотя бы формально привязать ее к более известным ужастикам голливудского производства. Да, существуют и фильм «Ведьма» (2015), и фильм «Реинкарнация» (2018), снятые модными молодыми хоррормейкерами Робертом Эггерсом и Ари Астером соответственно. Но мексиканское произведение, которое в оригинале называется «Дурной глаз», к ним не имеет никакого отношения, кроме разве что общего мотива, что самые страшные и опасные существа в этом мире обычного женского пола. Лента не то чтобы поражает свежестью идей — все это мы уже где-то видели, а может быть, и слышали еще в детстве, когда свистящим шепотом пересказывали друг другу страшилки про черную руку, красную простыню и смерть, которая уже приближается к улице, где живет маленькая девочка. Но в исполнении Исаака Эсбана и его соавторов перепев знакомых мотивов вполне заставляет если не спрятаться под одеяло с головой, то как минимум поежиться.

Начинается все, как положено, со старой деревенской сказки. Жили-были сестрички-тройняшки, и одна из них тяжело болела. Тогда две другие пришли к живущей по соседству чародейке (Клаудиа Гарсия) и попросили помощи. Та согласилась вылечить их сестру, но запрошенная ею плата, конечно, оказалась непомерной. Впрочем, конец этой истории мы узнаем позже, а пока действие переносится в современную городскую квартиру, где живет 13-летняя Нала (Паола Мигель) с родителями и младшей сестрой Луной (Иванна София Ферро). Счастье этой семьи отравлено тем, что Луна тяжело больна и никакое лечение ей не помогает. Тогда мать девочек Ребекка (Саманта Кастильо) решает прибегнуть к традиционной медицине и отправиться с ними в глушь, где живет их бабушка Хосефа (легенда мексиканского кино и телевидения Офелия Медина). Нала, конечно, ехать не хочет: она уже вошла в возраст подростковых капризов, к тому же отношения с родителями, особенно с матерью, у нее натянутые из-за того, что они уделяют гораздо больше внимания больной сестре. Но в 13 лет никто не будет слушать, чего ты хочешь, а чего нет, так что приходится подчиниться.

Дом бабушки оправдывает самые худшие ожидания. Это обшарпанный особняк, расположенный на отшибе посреди леса, явно знававший лучшие времена. Тут, разумеется, нет вайфая, да и обычная сотовая связь еле пробивается, так что Нале приходится забыть про соцсети. Обещанный в качестве утешения бассейн накрыт брезентом — последний раз его чистили не меньше полувека назад. А сама бабушка оказывается настоящим воплощением образа злой старухи из сказок: с Ребеккой она общается исключительно язвительными упреками, Налу с порога называет «неженкой» и все ей запрещает. К тому же на следующий день родители уезжают якобы договариваться о лечении Луны, оставляя старшую дочь присматривать за сестрой и терпеть бабушкино тиранство.

Правда, сначала Нале удается найти поддержку у домработницы Эбигейл (Палома Альвамар). Она-то и рассказывает девочкам сказку о тройняшках, в которой появляется фантастическое существо бака, исполняющее желания в обмен на страшные жертвы, ведьмы, пьющие кровь маленьких детей и по ночам сбрасывающие с себя кожу, которую они прячут в выдолбленных тыквах, и прочие живописно кровавые подробности. Авторы фильма обращаются не к мексиканскому фольклору, а к легендам Карибского бассейна, иллюстрируя их на экране, возможно, немного наивными (спецэффекты здесь изготовлены по старинке вручную), но все равно впечатляющими образами. Неудивительно, что Нале начинают сниться кошмары с бабушкой в главной роли, и вскоре она твердо убеждается в том, что старушка и есть самая настоящая ведьма, которая пьет кровь слабеющей на глазах Луны.

Сверхъестественный мир картины полностью женский, мужчины в нем играют роль статистов или ничего не понимающих жертв. Кровавая магия передается от одного поколения женщин к другому, и самое страшное в ней то, как старшие в буквальном смысле заедают жизнь молодых для того, чтобы продлить свою собственную, что, конечно, встречается и в реальных семьях, где никто не пользуется ритуалами вуду. Юная Нала пытается вырваться из этого замкнутого круга, но ей приходится выучить свой первый горький урок взросления: даже с самыми близкими людьми не всегда можно чувствовать себя в безопасности.