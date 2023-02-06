Границы без конца

Фестиваль в Роттердаме завершился присуждением наград фильмам о болезненных проблемах современного мира. Поворот в стратегии этого фестиваля, в прошлом имевшего славу авторского, экспериментального и даже эстетского, оценивает Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победителем в конкурсе Big Screen Award стал фильм «Бесконечные границы» иранца Аббаса Амини

Фото: Filminiran / IFFR Победителем в конкурсе Big Screen Award стал фильм «Бесконечные границы» иранца Аббаса Амини

Фото: Filminiran / IFFR

Главные темы в нынешнем году в Роттердаме — жизнь в странах, охваченных репрессиями и террором, бегство от несвободы, социальные последствия ковидной эпидемии. Главные персонажи — диссиденты и беженцы, аутсайдеры общества, а также дети, строящие альтернативный мир.

Дети — в центре документального фильма «Призрак "Боко-Харам"», победителя конкурса Tiger Competition. Они живут в одной из северных провинций Камеруна, остающихся объектами атак исламистов из террористической организации «Боко-Харам». Нападения на школы, убийства и похищения детей — та жестокая повседневность, в которой выросли шестилетняя Фальта, чей отец погиб в теракте, восьмилетний Ибрагим и его одиннадцатилетний брат Мохамад, тоже немало повидавшие в своем нежном возрасте. Режиссер этой картины Сирьель Рэнгу, сама родившаяся в этих краях, ведет рассказ в теплой интимной интонации, при этом зрителя ни на минуту не покидает ощущение опасности. Издалека слышны выстрелы, а когда дети играют в футбол и прыгают с трамплина, на периферии кадра появляется военный патруль.

Другая территория, над которой витает призрак смерти,— Шри-Ланка, и там тоже снимают интересное кино. Спецпризом программы Tiger Competition отмечен фильм режиссера Висакеши Чандрасекарама «Вперед». Рудран, бывший боевик «Тамильских тигров», возвращается искалеченный в свою деревню. Его мать — прорицательница, помогает разыскивать людей, пропавших в разгар репрессий. Одна из них — Ваани, детская любовь Рудрана. Она оказывается живой и невредимой, но это не спасет главного героя от одиночества: он обречен на болезненные воспоминания о проигранной войне.

«Шепчущие горы» шриланкийца Джагата Мануварны отмечены призом NETPAC как лучший азиатский фильм. Наполненный шепотами подавленных восстаний и криками гражданской войны, он с мрачным сарказмом изображает современность: здесь главным врагом правительства становится вирус, который якобы провоцирует молодых людей совершать самоубийства. Проклятия истории, которые отзываются в сегодняшнем дне, формируют и сюжет украинской картины «La Palisiada» Филиппа Сотниченко. Она награждена призом FIPRESCI: критики оценили оригинальный изобразительный ряд фильма, снятого мини-камерой 1990-х годов, что само по себе становится частью атмосферы времени.

Слово «вирус» за период пандемии прочно вошло в кинематографический словарь. И породило множество «фильмов одной комнаты» — на тему локдауна и обострившихся из-за него проблем. Чаще о них говорят со сдавленным смехом — как в «Новых штаммах» Артемис Шоу и Прашанта Камалакантхана, где влюбленные герои, приехав на несколько дней в Нью-Йорк, оказываются надолго заперты в квартире родственника. Фильм, хоть и награжденный спецпризом программы Tiger Competition, не поднимается выше уровня анекдота. В отличие от немецкого «Прошлым вечером» Лукаса Натрата: в нем пандемические фобии — герои то и дело дезинфицируют руки — остроумно соединены с вечным желанием провинциалов перебраться в столицу, в данном случае из Ганновера в Берлин.

Победителем в конкурсе Big Screen Award стал фильм «Бесконечные границы» иранца Аббаса Амини. В течение всего фестиваля к Ирану ощущалось повышенное внимание. Его подогрел инцидент с другим режиссером, Масудом Кимиаи, которого иранские власти задержали на границе и забрали у него паспорт, так что он не смог лично представить в Роттердаме свою картину «Убить предателя». А 2 февраля стало известно, что знаменитый режиссер-диссидент Джафар Панахи объявил голодовку в иранской тюрьме (на следующий день он был отпущен). Фестиваль провел акцию солидарности с иранскими протестующими и заключенными.

Фильм «Бесконечные границы» сюжетно напоминает последнюю, награжденную в Венеции картину Панахи «Без медведей», хотя и далек от ее философской утонченности. Это скорее жанровое кино, полумелодрама, полутриллер с политическим наполнением. Ахмад, учитель-идеалист, преследуемый властями, приезжает в приграничную деревню, учит там детей и подумывает о побеге из страны вместе со своей подругой, хотя она не слишком уверена в правильности такого шага. Параллельно на глазах у Ахмада разворачивается драма группы афганских беженцев, спасающихся от талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ). Один из них — врач-гинеколог, которого дикари грозят казнить за прикосновения к женщинам. Судьба сводит Ахмада с семьей, в которой проявляются все противоречия патриархального восточного мира: несовершеннолетняя девушка оказывается женой умирающего старика, она бежит от своих родственников вместе с влюбленным в нее парнем. Действие перемещается с афганской на турецкую границу, но там так же опасно и беженцев совсем не ждут.

Конечно, в программе фестиваля нашлось место и для таких личных работ, как «Кунсткамера» Яна Шванкмайера, в которой великий чешский сюрреалист проводит зрителей по залам своего полного чудес загородного дома, объявляя о том, что это последний фильм его жизни. А вот грузинский режиссер Заза Халваши умер, не успев завершить свой проект, и картина «Лото» была завершена его дочерью Тамтой Халваши, философом и антропологом из Копенгагенского университета. Это причудливая черно-белая притча о доме в приморском городе, жителей которого камера разглядывает с вуайеристским энтузиазмом.

В свое время Роттердамский фестиваль возник как смотр авторского кино и был альтернативой Берлинскому, традиционно увлеченному политикой. Но, похоже, и здесь все меняется. В этом году курс на актуальность и глобальные темы в Роттердаме явно преобладает.