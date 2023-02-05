Совладельцев бывшей пермской сети «Захоти» требуют привлечь к субсидиарной ответственности

Пермская компания «Агропромснаб» требует привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих оператора бывшей продуктовой сети «Захоти» — ООО «Паритет-Продукт Р». Согласно сведениям в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, ООО «Агропромснаб» предлагает другим кредиторам присоединиться к своим требованиям. Требования адресуют в Арбитражный суд Пермского края к совладельцам «Паритет-Продукт Р» Игорю и Семену Отиновым, бывшему директору общества Олегу Кислухину и предпринимателю-банкроту Наталье Чипурде.

В картотеке арбитражного суда имеется исковое заявление «Агропромснаба» к Игорю и Семену Отиновым, Олегу Кислухину и Наталье Чипурде. Истец требует взыскать с них в свою пользу 2,6 млн руб. в порядке субсидиарной ответственности. 31 января суд оставил без движения это заявление до устранения обнаруженных недостатков.

В Kartoteka.ru отмечается, что ООО «Агропромснаб» занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Единственным владельцем и директором организации является Александр Лошаков.

ООО «Паритет-Продукт Р» принадлежит пермскому бизнесмену Игорю Отинову и его сыну Семену. В справочнике 2GIS содержатся сведения о шести фирменных магазинах «Захоти» в Перми. Выручка общества в 2019 году составляла 420,7 млн руб., убыток — 3,6 млн руб. Процедура наблюдения была введена в отношении «Паритет-Продукт Р» из-за долга перед саратовским поставщиком продукции «Наша птица» в 1,1 млн руб. Позднее в дело вступали и другие кредиторы. Летом 2022 года суд постановил прекратить банкротство «Паритет-Продукт Р» из-за отсутствия средств на финансирование процедуры.