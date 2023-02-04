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Коммерсантъ FM
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В Кисловодске установят памятник Чебурашке

Памятник Чебурашке установят на улице Карла Маркса в Кисловодске, сообщил глава города Евгений Моисеев. 20 января в администрации Кисловодска рассказали, что эта улица получила второе название — Чебурашкинская, поскольку именно здесь проходили съемки одной из сцен ставшего самым кассовым в истории российского проката фильма «Чебурашка».

«Памятник Чебурашке планируют установить в Кисловодске на Чебурашкинской улице. Идею уже одобрил Общественный совет города. Скульптуру Чебурашки, героя одноименного фильма 2023 года, планируем установить на улице Карла Маркса»,— сообщил господин Моисеев (цитата по ТАСС).

В пресс-службе администрации Кисловодска отметили, что город получил благодарность от «Мосфильма» за «неоценимую поддержку в создании фильма "Чебурашка"».

Общие сборы фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко в России по состоянию на 4 февраля составляют около 5,975 млрд руб. Картина вышла в прокат 1 января и стала самым кассовым российским фильмом в истории.

О причинах успеха «Чебурашки» — в материале «Ъ FM» «"Чебурашка" заработал миллиарды».

Милена Костерева

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