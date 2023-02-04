Моор: тюменские инженеры-энтузиасты стали собирать коптеры для СВО

В Тюменской области «инженеры-энтузиасты» стали собирать коптеры, которые отправляют на специальную военную операцию, сообщил губернатор Александр Моор. По его словам, один из таких собранных коптеров уже был отправлен.

«Квадрокоптеры уже давно стали важнейшим инструментом, с помощью которого наши военнослужащие в зоне СВО успешно выполняют боевые задачи. Теперь тюменские инженеры-энтузиасты собирают свои коптеры – один из них уже получил добровольческий отряд, в составе которого сражаются наши земляки. Через несколько дней летательный аппарат заступит на боевое дежурство», — рассказал глава региона в своих соцсетях.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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