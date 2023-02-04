Главком ВСУ заявил, что Украина не планирует силовой захват Крыма

Вооруженные силы Украины не планируют военную операцию в Крыму и на Донбассе, заявил главком ВСУ Валерий Залужный в эфире телеканала «1+1».

«Должен успокоить и президента РФ, и жителей России: никаких распоряжений, разговоров о том, чтобы планировать военную операцию по вхождению на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой области или временно оккупированный Крым не велось», – прокомментировал он.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отметил, что «по состоянию на сегодня» Киев не может вернуть Крым. «Сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. Будет ли это военный путь или будет это какой-то другой — это зависит от многих факторов. На сегодня я могу сказать, что это сделать невозможно. Вот как будет завтра, послезавтра, через год... Будем смотреть. Это не такое простое дело», – отметил он.

Крым и Севастополь присоединились в России в результате референдума в марте 2014 года. Украина, а также большая часть мирового сообщества их присоединения не признают и считают территории аннексированными.

Валентин Данилов

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