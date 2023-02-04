Reuters: компании Индии перешли на оплату российской нефти в эмиратских дирхамах

Для снижения рисков нарушения западных санкций индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать бОльшую часть поставок российской нефти в национальной валюте ОАЭ — дирхамах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на предоставленные источниками данные трансакций.

Как отмечает агентство, введенные западными странами в отношении России санкции не признаются Индией, поэтому при закупке российской нефти их условия нарушить невозможно. Тем не менее индийские банки и финансовые учреждения с осторожностью относятся к клиринговым платежам, чтобы не нарушить другие принятые против России ограничительные меры.

Предыдущие попытки индийских нефтепереработчиков расплачиваться с трейдерами за российскую нефть в дирхамах через банки Дубая не увенчались успехом, что вынудило их вернуться к американской валюте, пишет Reuters. Однако теперь Государственный банк Индии начал проводить расчеты в дирхамах, сообщили источники агентства. Индийские нефтепереработчики в основном покупают российскую нефть у трейдеров из Дубая, в том числе у Everest Energy и Litasco — подразделение российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ.

О том, что Россия хочет, чтобы некоторые покупатели нефти из Индии расплачивались за нее в дирхамах, Reuters писало в июле 2022 года. 10 августа агентство сообщило, что индийские компании начали платить в юанях и дирхамах и за российский уголь.

5 декабря вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз. Также с этого дня введен потолок цен на энергоносители $60 за баррель со стороны стран ЕС, G7 и Австралии. Ценовые ограничения позволяют странам, не входящим в Евросоюз, импортировать нефть из России, но запрещают предоставлять страховку, суда и любые услуги для перевозки морских партий российской нефти, если контракты по ее продаже не предусматривают условия предельной цены на уровне $60 за баррель.

Милена Костерева