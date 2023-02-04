«К 2024 году на онкоучете будут числиться уже более 210 тыс. кубанцев»

4 февраля — всемирный день борьбы с раком. Благодаря стремительному развитию науки и техники рак — это уже не приговор, а хроническое заболевание, которое важно обнаружить на ранней стадии развития, утверждает руководитель онкологической службы краснодарской клиники экспертной онкологии «Евроонко», врач-онколог, химиотерапевт Антон Ёлкин. Эксперт рассказал о проблеме онкозаболеваний на Кубани.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Ёлкин

Фото: предоставлено автором Антон Ёлкин

Фото: предоставлено автором

«Согласно статистике минздрава Краснодарского края, ежегодно онкопатологии выявляются примерно у 26 тыс. человек, всего же на учете у онкологов состоит более 191 тыс. жителей края. И, по прогнозам ведомства, при нынешних темпах заболеваемости к 2024 году на диспансерном учете будут числиться уже более 210 тыс. кубанцев. За последние 10 лет на Кубани выявляемость рака на ранней стадии выросла с 50% до 61%. Это хороший показатель.

Краснодарский край занимает 44-е место среди регионов России по распространенности злокачественных опухолей. За последние пять лет количество онкозаболеваний в регионе выросло на 9%. Это связано с тем, что на Кубани проживает значительное количество пожилых людей — примерно треть от всего населения. Многие из них, достигнув пенсионного возраста, переехали в теплый солнечный край и тем самым увеличили количество потенциальных онкобольных. Ведь рак — это болезнь пожилых. Средний возраст онкологических больных — примерно 65 лет, пик заболеваемости приходится на 74 года.

В то же время улучшается диагностика, успешно работают скрининговые программы для многих видов рака, люди стали более внимательно относиться к своему здоровью и проходить регулярные обследования. Соответственно, злокачественные новообразования стали чаще обнаруживать.

Если говорить о том, какие виды рака наиболее распространены в крае, то на первом месте находится рак кожи, в том числе меланома — это чуть более 16%. Ежегодно такой диагноз ставится более 500 кубанцев. Показатель достаточно высокий. Он обусловлен высоким уровнем инсоляции. По остальным видам онкопатологий Кубань мало отличается от всей России: у женщин наиболее часто встречается рак молочной железы, у мужчин — рак легкого, рак предстательной железы. У обоих полов — рак кишечника.

Что касается оснащенности оборудованием, то как государственные, так и частные клиники достаточно хорошо оборудованы необходимой аппаратурой. В крае можно пройти все исследования: ПЭТ-КТ, КТ, МРТ и другие. Для этого не надо ехать в другие регионы, как это было несколько лет назад.

Исследования последних лет приводят к выводу, что более половины всех случаев онкозаболеваний и от 30 до 50% всех случаев смерти в мире можно предотвратить. Самый надежный способ — вовремя обнаружить. Для составления индивидуальной карты скрининга лучше всего обратиться к онкологу. Доктор на консультации изучит особенности образа жизни, семейный анамнез, индивидуальные риски и порекомендует, какая программа обследований подходит конкретному человеку.

За последние 20—30 лет рак перестал быть приговором. Сегодня во всем мире его относят к хроническим заболеваниям, с которым можно жить долгие годы. А если обнаружить злокачественную опухоль на ранней стадии, в 98% случаев она полностью излечима. Поэтому не надо бояться рака, надо бояться поздно обратиться к врачу».

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