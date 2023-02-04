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Коммерсантъ FM
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Минфин США предупредил банки Турции о санкционных рисках из-за сотрудничества с РФ

Замминистра финансов США Брайан Нельсон предупредил турецкие организации и банки о рисках санкций в случае сотрудничества с российскими компаниями из черных списков. Выступая в Стамбуле, он отметил, что ограничения могут привести к потере доступа к рынкам G7. Замминистра сообщил, что ранее доводил такую же информацию ОАЭ.

«Заметный за последний год рост второстепенного турецкого экспорта или реэкспорта в Россию делает турецкий частный сектор особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков»,— сказал господин Нельсон в ходе визита. Его слова приведены на сайте Минфина США. Замминистра призвал турецкие банки проводить усиленную проверку операций с российскими компаниями и гражданами, «в том числе в секторах, особенно уязвимых для эксплуатации».

Брайан Нельсон призвал турецкие организации принять меры, чтобы не допустить передачу технологий двойного назначения, которые могут быть использованы в российском военно-промышленном комплексом. Он также заявил, что российские бизнесмены и чиновники продолжают покупать недвижимость в Турции и вести бизнес в этой стране.

По информации Bloomberg, Вашингтон давит на Анкару и Абу-Даби из-за экспорта товаров, которые, по мнению Белого дома, помогают РФ продолжать военный конфликт с Украиной. По словам источника, с марта по октябрь Турция поставила России товаров в эквиваленте $800 млн, включая машинное оборудование на $300 млн и электроники на $80 млн.

О том, как давление США влияет по санкциям влияет на Турцию,— в материале «Ъ» «Мир отторгает "Мир"».

Леонид Уварчев

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