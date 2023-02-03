Злоупотребите этим немедленно

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Экс-глава Горнозаводского округа стал подозреваемым в должностном преступлении

Бывший глава Горнозаводского городского округа Александр Афанасьев спустя шесть лет стал фигурантом нового уголовного дела о должностном преступлении. По версии следствия, он злоупотребил полномочиями, введя своих знакомых в состав учредителей муниципального ООО «Горнозаводский комбинат благоустройства». В итоге округ потерял контроль над предприятием, а его руководству повысили зарплаты до 500 тыс. руб. в месяц. В конце прошлого года ООО вошло в процедуру банкротства. В 2016 году господин Афанасьев обвинялся следствием в превышении полномочий, но в итоге был признан виновным в халатности и амнистирован.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Горнозаводского городского округа Александра Афанасьева. Как сообщает сайт управления, ему инкриминируется ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления).

По данным СКР, в 2021 году подозреваемый, занимая должность главы округа, передал доли в уставном капитале общества, злоупотребив должностными полномочиями. В результате владельцами компании стали знакомые подозреваемого — генеральный директор ООО и его заместитель. За получение долей указанные лица внесли в уставный капитал общества по 10 тыс. руб. каждый, при их реальной стоимости более 10 млн руб.

Затем господин Афанасьев вместе с руководителями общества организовал общее собрание участников. В ходе мероприятия в устав ООО были внесены изменения, в соответствии с которыми руководителям общества и муниципалитету было предоставлено равное право голосов, независимо от доли в капитале. В результате его действий, как считают следователи, муниципалитет утратил возможность реально влиять на принимаемые решения по управлению организацией, контроль над которой фактически перешел ее директору и его заму. Кроме того, в ходе собрания было принято решение о необоснованном повышении заработной платы обоим руководителям до 500 тыс. руб. в месяц.

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет об ООО «Горнозаводский комбинат благоустройства» (ГКБ). Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», общество было зарегистрировано в 2005 году. Компания занимается транспортировкой и захоронением отходов, а также благоустройством территории. Уставный капитал ООО составляет 200 тыс. руб. Доход общества в 2021 году превысил 126 млн руб., чистый убыток составил более 36 млн руб. До 5 июля позапрошлого года единственным учредителем ГКБ являлась администрация Горнозаводского городского округа. Затем по 4,5% долей получили Антон Павлов и Дмитрий Григорьев. Последний до 16 января текущего года был гендиректором ООО.

12 декабря прошлого года Арбитражный суд Пермского края ввел в отношении ГКБ процедуру наблюдения. С заявлением о банкротстве компании обратилось ООО «Экотранссервис», которому горнозаводское предприятие задолжало более 10 млн руб. Как следует из судебного акта, господин Григорьев возражал против удовлетворения заявления, полагая, что у комбината есть средства, чтобы погасить долг. Внешним управляющим должника суд в итоге назначил Андрея Котельникова.

По данным ЕФРСБ, в декабре прошлого года управляющий обратился в суд с заявлением, в котором просил признать недействительными сделками ряд договоров займа между ООО «Горнозаводский комбинат благоустройства» и Дмитрием Григорьевым на общую сумму более 21,35 млн руб. Как считает Андрей Котельников, эти средства должны быть возвращены господину Григорьеву. Также он добивается признания недействительными аналогичных сделок с физлицом Сергеем Маташковым на общую сумму 17 млн руб.

Александр Афанасьев впервые был избран на должность главы Горнозаводского района в 2011 году. В начале 2016 года он покинул должность, после того как был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления). По версии следствия и гособвинения, в ноябре 2014 года господин Афанасьев подписал фиктивные акты приемки выполненных работ по муниципальному контракту на ремонт районного дома культуры. При этом он достоверно знал, что перечень и объем фактически выполненных работ не соответствуют предусмотренным муниципальным контрактом. В результате на расчетный счет подрядчика необоснованно были перечислены денежные средства на сумму свыше 11 млн руб. Экс-глава не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в Пермском краевом суде, который переквалифицировал действия бывшего чиновника на ст. 293 УК РФ (халатность) и освободил его от наказания в связи с применением акта амнистии.

Акт амнистии позволил Александру Афанасьеву вернуться на должность главы, за его избрание проголосовали все депутаты местной думы. В 2018 году господин Афанасьев стал главой Горнозаводского городского округа, а в декабре 2021 года сложил полномочия по собственному желанию.

Дмитрий Астахов

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