Кооперация с расширением

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) провели в Алматы первое в этом году заседание межправсовета. Обсуждали вопросы цифровизации, решать которые, как показала практика, сложно из-за разных представлений стран об информационный безопасности, а также искали способы налаживания промышленной кооперации, выдвинутой на первый план санкциями в отношении РФ. Механизм субсидирования кредитов для таких проектов пока прорабатывается, но уже говорится о потребности и в других инструментах, а также о желании кооперации со странами вне «пятерки». Такой расширительный подход уже реализуется в агросекторе: премьерами приняты решения по развитию действующего проекта ускоренных поставок союзной сельхозпродукции — теперь и на рынки Индии, Ирана и ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе поездки в Казахстан премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с партнерами РФ по ЕАЭС глубину будущей промышленной кооперации

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В ходе поездки в Казахстан премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с партнерами РФ по ЕАЭС глубину будущей промышленной кооперации

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Первая в году встреча глав правительств стран ЕАЭС по традиции прошла в Казахстане. Прибыв в Алматы еще в четверг, премьеры сначала собрались в узком составе, чтобы обсудить вынесенные на заседание межправсовета вопросы за закрытыми дверями. После этой встречи были названы лишь приоритеты дальнейшей работы: премьер-министр РФ Михаил Мишустин на правах председателя межправсовета (в этом году председательство в ЕАЭС перешло к РФ) выделил единую политику в сфере продовольственной безопасности, создание общих энергорынков и новой транспортно-логистической инфраструктуры, выстраивание отношений с «внешними» партнерами, а также развитие технологического потенциала и цифровой трансформации.

Последний пункт премьеры обсудили отдельно — в рамках форума Digital Almaty. Говорили, в частности, о создании центра цифровых компетенций для крупных совместных инициатив в этой сфере и о необходимом для такой работы внедрении режима «регуляторных песочниц».

Пока, впрочем, в ЕАЭС решают куда более «приземленные» вопросы — по словам премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, необходимо создать условия для трансграничного электронного документооборота и перевести все бланки разрешений в электронный формат.

Отметим, на практике подобные начинания часто трансформируются в длительные дискуссии — например, о внесении VIN-номеров коммерческих транспортных средств в общую союзную базу данных, о признании электронной цифровой подписи (см. “Ъ” от 12 октября 2021 года), о запуске общего реестра юридических лиц. Добиться решения, пояснил председатель коллегии Евразийский экономической комиссии Михаил Мясникович, зачастую не представляется возможным из-за принципиальных позиций стран по вопросам информбезопасности «под видом защиты интересов суверенитета» — он предположил, что в дальнейшем эта тема должна быть отражена в специальном соглашении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева направо в первом ряду: премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Министр экономического развития России Максим Решетников (слева) и зампред правительства России Алексей Аверчук Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Заседание Евразийского межправительственного совета в отеле Royal Tulip Almaty Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Слева направо в первом ряду: премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Министр экономического развития России Максим Решетников (слева) и зампред правительства России Алексей Аверчук Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Заседание Евразийского межправительственного совета в отеле Royal Tulip Almaty Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото

В более официальной обстановке — на заседании межправсовета — премьеры говорили о промышленной кооперации, которая на фоне санкций стала одной из главных тем. В декабре 2022-го президенты стран «пятерки» утвердили механизм субсидирования кредитов для таких проектов (речь идет об использовании на эти цели 10% антидемпинговых и иных компенсационных пошлин — объем этого фонда оценивался в $20–30 млн в год; см. “Ъ” от 24 октября). Приоритетными отраслями для таких проектов называются автопром, химпром, микроэлектроника, авиа- и судостроение.

Как пояснил после заседания вице-премьер РФ Алексей Оверчук, необходимую нормативную базу планируется подготовить к маю для утверждения на заседании глав стран ЕАЭС. Финансирование в таком случае начнется уже в 2024 году.

Отметим, что, хотя механизм еще только готовится к запуску, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко уже говорит о его недостаточности. По его словам, нужны и другие инструменты, участие национальных и евразийских институтов развития (с увязкой их работы со стратегическими целями, поскольку без этого «будет очень тяжело двигаться от торгового союза к союзу полноценному экономическому»), а также налаживание технологической кооперации с «дружественными» странами (Китай, Вьетнам, Иран, Египет, Индонезия, ОАЭ).

Запрос на кооперацию есть и в агропромышленном секторе: как следовало из слов Алихана Смаилова, создание совместных проектов в этой сфере, наряду со снятием барьеров и предсказуемостью введения ограничений на поставки, рассматривается как способ сдерживания цен на продовольствие (за год в ЕАЭС они выросли в среднем на 13%).

В ожидании дальнейшего роста объемов сельхозпроизводства (по итогам 2022 года прирост оценивается в 5%) Михаил Мишустин предложил наращивать экспорт продукции аграриев.

В том числе в рамках «Евразийского агроэкспресса» (проект ускоренных поставок сельхозпродукции в Узбекистан и Китай, за год ее перевезено 500 тыс. тонн) за счет включения в него новых стран и решения проблемы ограничений на поставки в КНР. Премьеры в пятницу уже договорились о включении в этот проект перевозок продукции в Индию, Иран, ОАЭ и Туркмению по транспортному коридору Север—Юг.

Евгения Крючкова, Алматы