Санкции сверили контроль

Европейский контроль над соблюдением санкций будет не таким строгим, как в Америке. По крайней мере, к такому выводу пришли опрошенные “Ъ FM” профильные западные юристы. Сейчас обход ограничений на территории Евросоюза не считается уголовным преступлением. Для этого предстоит принять закон, проект которого опубликовала Еврокомиссия. “Ъ FM” попросил специалистов сравнить его с нормами, которые действуют в США, и которые уже привели к десяткам уголовных дел, арестам и конфискациям активов. На что обратили внимание юристы? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По обвинению в обходе американских санкций миллиардеру Олегу Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы. Та же участь ждет сына красноярского губернатора Артема Усса, которого задержали на территории Италии и уже готовятся экстрадировать в США. Немалые проблемы возникали и у корпораций. BNP Paribas, например, выплатила штраф в $9 млрд за то, что проводила операции в интересах санкционных лиц Судана, Кубы и Ирана.

Причем банк признал вину, то есть сумма могла быть и больше. Американская система зарекомендовала себя так, что местные компании часто излишне аккуратны, рассказал “Ъ FM” адвокат Майкл Паркер. Он работал в Минфине США, где занимался расследованием обхода санкций, а также был прокурором от лица Министерства юстиции по аналогичным делам: «Большая проблема, когда под санкции подпадает человек с очень распространенным именем. У нас были кейсы, когда у клиента, которого нет в черном списке, блокировали активы, потому что его зовут так же. И с компаниями такое случается.

Другая проблема, когда с человека сняли блокирующие санкции, но множество американских компаний все равно отказывается с ним работать, хотя он больше не в черном списке и нет никаких законных мотивов лишать его банковского обслуживания или чего-то подобного».

Европейские официальные лица не отрицали, что по вопросам санкций кооперируются с Соединенными Штатами. Но в проекте закона, который предстоит утвердить Европарламенту, этого влияния не видно. Например, там очень общие формулировки: будет запрещено обеспечивать допуск к экономическим ресурсам, предоставлять услуги лицам из черных списков.

Бывший старший советник санкционного департамента Минфина Брайан О'Тул в переписке с “Ъ FM” сообщил, что это отличается от американской практики: «Во-первых, формулировки ЕС про запрет предоставлять финансовые ресурсы позволяют сделать вывод, что природа этих санкций гораздо уже, чем в США, где конкретно прописаны ограничения на любые услуги и трансакции.

Это означает, что даже строгий контроль со стороны регуляторов не позволит иметь тот же охват, как в американской практике.

Во-вторых, отдельные члены Евросоюза не имеют таких возможностей, какие есть у США, потому что Вашингтон тратит на правоприменение огромные ресурсы, о которых некоторые европейские страны могут только мечтать.

В конце концов, как Мальта может сравниться с США по аппарату надзорных ведомств? Размер имеет даже большее значение, чем годы опыта борьбы с обходом санкций, которые уже есть у Соединенных Штатов».

Еще одно заметное отличие — в наказаниях. В США, если будет доказан злой умысел, подсудимому грозит до 20 лет тюрьмы плюс штраф в $1 млн. Без злого умысла — только штраф. Еврокомиссия предлагает наказывать только в случае, если человек сознательно нарушает закон, и на срок от пяти лет. Но и он, скорее всего, будет сокращен, считает депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом: «Мы не Америка. В Европе с правами человека все обстоит намного лучше. Кроме того, первое предложение, которое делается в таких случаях, как правило, завышено по отношению к ожиданиям. Возможно, что комиссия заложила какой-то люфт.

При этом ЕК говорит, что в итоге все это будут решать суды стран-членов, и тогда уже будет договариваться Совет Европы. А там тоже очень разные мнения.

И там, помимо той же Германии, есть, например, Венгрия, с которой сложно договориться по таким вопросам».

Впрочем, и у американских, и у европейских норм одна цель — это конфискация активов. Схемы могут быть разные: в США, например, к обходу санкций часто присоединяют обвинения в отмывании денег, и средства забирают как незаконно нажитые. В Евросоюзе рассматривается другой законопроект, который позволяет отнимать активы в случае любых уголовных преступлений, и обход санкций в их числе. Либо, если речь идет о недвижимости, доступ к объектам блокируют, продолжают обслуживать, а потом забирают их за долги.

Главное — доказать, что человек пытался нарушить санкционный режим. В США это отлаженная система, рассказывает бывший прокурор Майкл Паркер: «Через Нью-Йорк проходит очень много международных финансовых операций, даже если они не в долларах. Например, если вы хотите отправить гватемальские кетсали в Аргентину, скорее всего, их сначала конвертируют в доллары в Нью-Йорке и только потом в аргентинские песо.

И, как только к трансакции подключается американский банк, начинает работать американское право. Если банк заметит нечто подозрительное, например, что в переводах замешаны подсанкционные лица, по закону они обязаны сообщить в Минфин, и тот уже решает, нет ли в этом признаков преступления, чтобы привлечь ФБР для возбуждения уголовного дела».

Теоретически такая система может работать и с трансакциями в евро, на ее создание только нужно время. Это, кстати, тоже потенциальная лазейка: закон Евросоюза об обходе санкций не будет иметь обратной силы. То есть, пока его не приняли, за нарушения ничего не будет. Правда, и тут надо быть осторожным, потому что в некоторых странах, скажем, во Франции, такие нормы уже действуют на национальном уровне.

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