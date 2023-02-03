Мексика и Петербург начнут расширять сотрудничество в сферах образования и IT

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас обсудили на встрече в Смольном сотрудничество в приоритетных сферах.

Посол и глава города обсудили тему студенческих обменов, а также образовательных и исследовательских программ. В университетах Петербурга уже учатся 75 мексиканских студента. Рассматривается возможность наращивания взаимодействия между театрами, музея и библиотеками города и страны.

«Петербург — один из лидеров во внедрении цифровых технологий во все сферы экономики и городского хозяйства. Мы готовы делиться опытом»,— отметил господин Беглов.

В Смольном напомнили, что в Мексике с начала 1990-х годов работала петербургская компания «Силовые машины». Она поставляла и обслуживала оборудование для четырех гидроэлектростанций.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте