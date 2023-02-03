Общественность объединилась для защиты исторического наследия Ульяновска

В Ульяновске в минувший четверг на учредительном собрании общественности было создано общественное движение «За сохранение исторического наследия Ульяновской области». Фактически общественность объединилась с целью защиты территории в центре города, в прошлом принадлежавшей суворовскому военному училищу (СВУ), от непродуманной и несогласованной с общественностью застройки, проводимой органами власти в интересах бизнеса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы, первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный.

Территория, на которой находилось СВУ после многочисленных обращений общественности (с 2013 года) и последующих переговоров губернатора Алексея Русских с Минобороны РФ была передана Ульяновску в августе 2022 года. В ноябре, по итогам творческого конкурса победил проект (концепция) компании «Простор», предложившей передать Кадетский корпус (объект культурного наследия, 1877 г.) под коммерческие объекты (ритейл, апартаменты для проживания, бизнес-центр, шоурумы, частная школа, коворкинг), разместить на территории СВУ ряд новых объектов культуры и коммерческих объектов, а также жилую зону с двумя элитными жилыми комплексами. Представители общественности выступили против такой концепции, считая, что драгоценные участки в центре города нельзя отдавать «под очередные высотки элитного жилья». Они направили обращение к губернатору с предложением обсудить с населением города варианты развития территории и отказаться от застройки территории жильем в пользу историко-патриотических социокультурных пространств (всего на сегодня под обращением подписались 3 тыс. человек), однако ответа так и не получили.

Господин Куринный отметил, что движение создается «для защиты интересов ульяновцев», «по сути, это коллективная попытка противопоставить публичные интересы коммерческим интересам при реализации плана развития исторического центра Ульяновска». Как он пояснил «Ъ», еще две недели назад активисты, выступавшие против одобренной облправительством концепции, предложили объединить прежде разрозненные силы общественности, чтобы предметно разбираться в проблеме и вести диалог с представителями власти. Учредителями движения являются 33 активиста, движение возглавляют трое сопредседателей – Алексей Куринный, Игорь Воеводин (представляет интересы 15 военно-патриотических и ветеранских организаций региона) и Сергей Семенычев (председатель правления общественной организации ветеранов Афганистана «Виват»). Пока, по словам Алексея Куринного, движение будет действовать без регистрации юрлица (что допускается законом). Он также отметил, что «ни к каким партиям движение не будет иметь никакого отношения, хотя, при необходимости, КПРФ готова оказать движению организационную поддержку».

Сергей Титов, Ульяновск